Empoli scuola e spettro autistico | incontro formativo al Cenacolo degli Agostiniani

Il 23 maggio, alle 18.30, il Cenacolo degli Agostiniani di Empoli ospiterà un incontro formativo dedicato allo spettro autistico. Un'opportunità per approfondire conoscenze, porre domande e scambiare esperienze, al fine di comprendere meglio le esigenze di chi vive con l'autismo e facilitare l'inclusione nella comunità scolastica e sociale.

Empoli, 12 maggio 2025 - Una nuova occasione per parlare insieme di autismo, per fare domande e per ricevere risposte che possano contribuire a fare chiarezza sul funzionamento di chi vive nello spettro autistico. L'appuntamento è per venerdì 23 maggio, alle ore 18.30 al Cenacolo degli Agostiniani di Empoli: organizzato dall'associazione Abbracciamo Aps con il patrocinio del Comune di Empoli e della Rete Inclusione Empolese Valdarno Valdelsa, l'evento dal titolo “ Conosciamoci - L’autismo da tutti i punti di vista” vedrà la partecipazione di Niccolò Varrucciu, psicologo, psicoterapeuta e analista del comportamento dell’azienda Usl di Bologna. L'iniziativa segue e integra il percorso avviato nel mese di aprile, quando l'associazione ha promosso un incontro dedicato alle famiglie di persone nello spettro. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Empoli, scuola e spettro autistico: incontro formativo al Cenacolo degli Agostiniani

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Empoli, scuola e spettro autistico: incontro formativo al Cenacolo degli Agostiniani

Segnala lanazione.it: Empoli, 12 maggio 2025 - Una nuova occasione per parlare insieme di autismo, per fare domande e per ricevere risposte che possano contribuire a fare chiarezza sul funzionamento di chi vive nello spett ...

"Conosciamoci", successo per l’evento sull’autismo al Cenacolo degli Agostiniani: due nuovi appuntamenti

gonews.it scrive: La mattinata, dopo i saluti della presidente dell'associazione Abbracciami, Sabina Marmeggi, e di Nedo Mennuti, vicesindaco del Comune di Empoli ... a spettro autistico e mondo della scuola ...

L’autismo e come affrontarlo “Conosciamoci“ per informare e offrire strumenti di inclusione

Riporta lanazione.it: In Italia si stima che un bambino su 77 sia nello spettro ... interverrà oggi a Empoli all’evento formativo promosso dall’associazione "Abbracciami - Genitori per l’autismo, altre ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Incidente Empoli: M'Baye Niang Coinvolto in Schianto all'Alba

M'Baye Niang, attaccante dell'Empoli, è stato coinvolto in un incidente stradale nel centro di Empoli, Firenze, intorno alle ore 6:00 di martedì mattina.