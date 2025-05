Empoli al via la rassegna fra musica e arte ' Note nei chiostri empolesi'

Empoli si prepara a un’estate di arte e melodie con "Note nei chiostri empolesi". Il 14 maggio 2025, la rassegna celebra il connubio tra musica e bellezza architettonica, grazie al patrocinio del Comune e della Città Metropolitana di Firenze, e al supporto del Ministero della Cultura. Otto concerti coinvolgenti animeranno i suggestivi chiostri della città.

Empoli, 14 maggio 2025 - L’estate de Il Contrappunto prende il via con il primo appuntamento di “ Note nei chiostri empolesi ”, rassegna promossa con il patrocinio del Comune di Empoli e della Città Metropolitana di Firenze e con il sostegno del Ministero della Cultura. Otto i concerti in programma dal primo giugno fino al 31 luglio, a ingresso gratuito, in luoghi di grande fascino come il chiostro della chiesa di Santa Maria a Ripa, il chiostro della Collegiata di Sant’Andrea e il chiostro degli Agostiniani. Spazi che raccontano la storia della città, testimoni di arte e spiritualità, pronti ad accogliere amanti della musica classica ma anche dell’opera nel corso di un’estate che si preannuncia imperdibile. "Questa rassegna raccoglie in sé otto concerti di grande valore musicale oltre all’opera “Pagliacci” di Leoncavallo - sottolinea Damiano Tognetti, presidente e direttore artistico dell’associazione fondata dal Maestro Andrea Mura - Iniziative rese ancora più interessanti dai luoghi che le ospitano, luoghi che raccontano la storia di Empoli, luoghi da vivere. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Empoli, al via la rassegna fra musica e arte 'Note nei chiostri empolesi'

