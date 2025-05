EMMY all’Eurovision 2025 chi è la cantante dell’Irlanda

Dalla Norvegia con amore e un pizzico di follia, EMMY è la cantante che rappresenterà l'Irlanda all'Eurovision Song Contest 2025. Con il suo brano "Laika Party", ispirato alla storia di Laika, la prima cagnolina nello spazio, promette di far ballare l’Europa con un inno alla libertà e all’avventura.

Emmy Kristine Guttulsrud Kristiansen, classe 2000 e conosciuta come EMMY, è una cantautrice norvegese originaria di Holmestrand. Cresciuta in una famiglia amante della musica, ha iniziato a cantare fin da bambina, partecipando a cori e concorsi canori. Nel 2015 ha raggiunto la finale del Melodi Grand Prix Junior con il brano Aiaiaiai. Nel 2021 ha partecipato al Melodi Grand Prix, la selezione norvegese per l'Eurovision, con il brano Witch Woods, classificandosi sesta.

