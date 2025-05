Emissioni di gas serra calo record Ma sulle rinnovabili Liguria ultima

Le emissioni di gas serra hanno registrato un calo record, evidenziando l'importanza della decarbonizzazione. La Liguria si distingue per i suoi progressi, secondo il rapporto di Italy for Climate e Ispra, ma rimane ultima nell'adozione delle rinnovabili. Il documento sottolinea l'importanza di incentivare l'uso dei mezzi pubblici, mettendo in luce il ritardo nelle energie verdi.

Liguria al primo posto nella decarbonizzazione secondo il centro Italy for climate in collaborazione con Ispra. Lo studio promuove l'uso dei mezzi pubblici, ma fotografa il ritardo nella produzione e nel ricorso a energia green

Italia riduce i gas serra, ma ISPRA segnala criticità

Segnala msn.com: Le emissioni in Italia sono in diminuzione ma questo non è valido per tutti i settori e non risponde ai criteri europei.

Rispetto al 2024 dato complessivo in calo del 3%. Si fa complesso l’obiettivo Ue dell’Effort Sharing

Da rinnovabili.it: Il rapporto Ispra 2025 mostra un calo significativo dei gas serra nel 2024: meno 3% rispetto all’anno precedente grazie al comparto elettrico.

