La quinta stagione di "Emily in Paris" si arricchisce con l’ingresso di Minnie Driver nel cast. L'attrice britannica veste i panni di un personaggio regale, promettendo nuove dinamiche e colpi di scena. Le riprese, attualmente in corso a Roma, promettono di portare la serie a un livello ancora più affascinante. Scopriamo i dettagli su come si inserirà nella trama!

Tra gli interpreti della stagione 5 della serie Emily in Paris ci sarà anche l'attrice Minnie Driver, ecco i dettagli del suo personaggio. Nel cast di Emily in Paris 5, le cui riprese sono attualmente in corso a Roma, ci sarà anche Minnie Driver. L'attrice farà quindi parte degli interpreti delle puntate inedite della serie Netflix con star Lily Collins che aveva ottenuto il rinnovo nel mese di settembre. Le star dei nuovi episodi Il cast della quinta stagione di Emily in Paris, come svelato alcune settimane fa, comprenderà anche Lucas Bravo, Lucien Laviscount, Eugenio Franceschini, Philippine Leroy-Beaulieu, Samuel Arnold, Bruno Gouery, William Abadie e Ashley Park. Tra gli interpreti, invece, non ci sarà il ritorno di Camille Razat che aveva scritto sui . 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Emily in Paris 5: Minnie Driver entra nel cast con un ruolo 'regale'

