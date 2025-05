Emilio Del Bono presidente della Lombardia e Sala in corsa per le politiche | le ipotesi del Pd verso le elezioni

Emilio Del Bono, presidente della Lombardia, e Beppe Sala, sindaco di Milano, si preparano a navigare un cambiamento politico imminente. Con le elezioni regionali e comunali all'orizzonte, il PD avvia le sue strategie per individuare nuovi candidati ai vertici, in vista della scadenza di mandato di Fontana e Sala. Il futuro politico si profila incerto e ricco di opportunità.

Mancano ancora alcuni anni alle elezioni regionali della Lombardia e alle comunali di Milano, ma in entrambi i casi i limiti di mandato imporranno un cambio delle personalità ai vertici: Attilio Fontana al Pirellone e Beppe Sala a Palazzo Marino. Il Pd comincia quindi a muoversi verso le regionali con un progetto su Emilio Del Bono, ex sindaco di Brescia, mentre per Sala si profila la possibilità delle politiche. 🔗Leggi su Fanpage.it

Emilio Del Bono presidente della Lombardia e Sala in corsa per le politiche: le ipotesi del Pd verso le elezioni

