Emergenza casa Gualtieri a Bruxelles | “Roma ha bisogno di case popolari usare fondi Pnrr rimasti”

A Bruxelles, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha lanciato un appello urgente per affrontare l'emergenza abitativa nella capitale. Sottolineando la necessità di case popolari, ha sollecitato l'uso dei fondi residui del PNRR per sostenere l'edilizia sociale. Un'iniziativa fondamentale per garantire un diritto essenziale a tutti i cittadini. Continua a leggere...

A Bruxelles il sindaco di Roma Roberto Gualtieri è intervenuto per chiedere aiuti sul fronte dell'emergenza abitativa, chiedendo che i fondi rimasti del Pnrr siano usati per l'edilizia popolare. 🔗Leggi su Fanpage.it

Se ne parla anche su altri siti

Emergenza casa, Gualtieri a Bruxelles: “Roma ha bisogno di case popolari, usare fondi Pnrr rimasti”

fanpage.it scrive: A Bruxelles il sindaco di Roma Roberto Gualtieri è intervenuto per chiedere aiuti sul fronte dell'emergenza abitativa, chiedendo che i fondi rimasti del ...

Gualtieri a Bruxelles: "Serve piano Ue per affrontare l'emergenza abitativa"

Come scrive rainews.it: Il modello sociale europeo è in pericolo, secondo il sindaco di Roma, che chiede risorse aggiuntive per l'edilizia residenziale pubblica e un piano di intervento immediato ...

Commissione Ue: emergenza casa, consultazione pubblica sull’edilizia abitativa. Verso un piano per affrontare la crisi degli alloggi

Si legge su agensir.it: (Bruxelles) Al netto dell'inflazione, i prezzi delle case sono aumentati di oltre il 20% dal 2015; gli affitti nelle principali città sono aumentati fino al 48% per un appartamento con una camera da l ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Recovery Fund : Nel 2021 Bruxelles emetterà 80 mld bond

Nel 2021 Bruxelles emetterà 80.000 milioni di obbligazioni. Una volta finalizzate le ratifiche del Recovery Fund, la Commissione Ue annuncia il piano di emissioni obbligazionarie che finanzierà il progetto Next Generation, sulla base della stima iniziale dei contributi e dei prestiti richiesti dagli Stati, ma che verrà aggiornato a settembre quando sarà chiara la stima dei fabbisogni per gli ultimi mesi dell'anno.