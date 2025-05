Emanuele De Maria le relazioni 2023-2024 degli psicologi del carcere di Bollate | Persona totalmente equilibrata collaborativa senza scompensi psichici

Emanuele De Maria, protagonista delle relazioni 2023 e 2024 redatte dagli psicologi del carcere di Bollate, emerge come una persona "totalmente equilibrata e collaborativa", priva di scompensi psichici. Questi documenti, presentati al Tribunale di Sorveglianza, hanno contribuito a convincere i giudici a concedergli il permesso di lavoro.

Le 2 relazioni firmate dagli psicologi del carcere di Bollate, datate 2023 e 2024, descrivevano Emanuele De Maria come "totalmente equilibrato

