Emanuele De Maria la relazione del carcere per il lavoro esterno | Persona equilibrata e senza scompensi psichici

Veniva descritto come una persona «totalmente equilibrata e senza scompensi psichici» Emanuele De Maria, il detenuto ammesso al lavoro esterno e che in 48 ore, lo scorso fine settimana, ha ucciso una collega 51enne Chamila Wijesuriy, ha tentato di uccidere un altro dipendente e si è tolto la vita gettandosi dal Duomo di Milano. In una relazione inviata dal pool di educatori e psicologi del carcere di Bollate al tribunale di Sorveglianza di Milano – per chiedere l’approvazione del regime di lavoro all’esterno dell’istituto penitenziario – si legge che Il 35enne avrebbe anche coltivato «relazioni affettive» in ambito lavorativo. Le due relazioni degli educatori del carcere. Il documento riemerso in questi giorni comprende due relazioni inviate al tribunale di Sorveglianza, rispettivamente nel 2023 e 2024, per autorizzare De Maria a lavorare presso l’Hotel Berna di via Napo Torriani, a Milano. 🔗Leggi su Open.online