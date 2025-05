Emanuele De Maria il carcere sull’evaso suicida in Duomo | Persona equilibrata

Emanuele De Maria, descritto come una persona equilibrata, è al centro di una controversa vicenda legata all'evasione e al successivo suicidio avvenuto in Duomo. Le relazioni inviate dal gruppo di educatori e psicologi del carcere di Bollate, nel 2023 e 2024, evidenziano le sue "relazioni affettive" nel contesto lavorativo, complicando ulteriormente il suo profilo.

Emanuele De Maria avrebbe coltivato “relazioni affettive” nell’ambito lavorativo. Lo ha scritto il pool di educatori e psicologi del carcere di Bollate in una delle due relazioni inviate, rispettivamente nel 2023 e 2024, al tribunale di Sorveglianza di Milano per chiedere l’approvazione del regime di lavoro all’esterno (articolo 21 dell’ordinamento penitenziario) presso l’ Hotel Berna di via Napo Torriani del 35enne che in 48enne ore ha ucciso la collega 51enne Chamila Wijesuriy, con cui aveva storia, ferito un altro collega e poi si è suicidato, gettandosi dal Duomo. Emanuele De Maria coltivava relazioni affettive con i colleghi di lavoro. Da quanto si apprende le “relazioni affettive” si sarebbero riferite a rapporti amicali con i colleghi di lavoro. Questa mattina è arrivata al presidente della Corte d’appello di Milano, Giuseppe Ondei, la richiesta del ministro della Giustizia Carlo Nordio di ricevere copia di tutti gli atti del fascicolo trattamentale-penitenziario di De Maria che saranno notificati in via Arenula a stretto giro. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Emanuele De Maria, il carcere sull’evaso suicida in Duomo: “Persona equilibrata”

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Le relazioni del carcere su De Maria: 'Equilibrato nelle relazioni affettive'

Secondo ansa.it: Veniva descritto come una persona totalmente equilibrata, senza scompensi psichici, e che in ambito lavorativo, nella sua attività all'hotel Berna, si era costruito anche delle relazioni affettive, Em ...

«Emanuele De Maria è una persona totalmente equilibrata. Ha una relazione sul lavoro»: il rapporto degli esperti del carcere

Da msn.com: «Una persona totalmente equilibrata, senza scompensi psichici». Così veniva descritto Emanuele De Maria, il detenuto di Bollate (Milano) ...

Caso De Maria: carcere, ‘persona equilibrata, ha relazioni affettive con colleghi’

Come scrive msn.com: Milano, 14 mag. (LaPresse) - Emanuele De Maria avrebbe coltivato "relazioni affettive" nell'ambito lavorativo. Lo ha scritto il pool di educatori e psicologi ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Si getta dal Duomo con la kefiah: Emanuele De Maria ripreso in un video tra i turisti

Si è presentato tra i turisti in fila per salire sul Duomo di Milano con la testa avvolta in una kefiah.