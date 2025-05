Emanuele De Maria è una persona totalmente equilibrata Ha una relazione sul lavoro | il rapporto degli esperti del carcere

Emanuele De Maria, descritto come "una persona totalmente equilibrata" e privo di scompensi psichici, è al centro di un'indagine inquietante. Detenuto nel carcere di Bollate (Milano), ha commesso un omicidio, destando preoccupazione e interrogativi sul suo vero profilo. Il suo caso solleva questioni profonde sulle dinamiche di violenza, anche in contesti inaspettati.

«Una persona totalmente equilibrata, senza scompensi psichici». Così veniva descritto Emanuele De Maria, il detenuto di Bollate (Milano) che ha ucciso Chamila Wijesuriya

"Una persona equilibrata". La relazione degli psicologi su De Maria

Caso De Maria: carcere, ‘persona equilibrata, ha relazioni affettive con colleghi’

