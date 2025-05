Emanuele De Maria è stato anche nella Legione Straniera Allo psicologo disse | Da giovane non pensavo alle vittime

Emanuele De Maria, ex legionario della Legione Straniera, ha affrontato un oscuro percorso di vita. Rifiutato dal corpo d'élite dell'esercito francese nel 2015, la sua esistenza prese una piega drammatica quando, in un momento di follia, commise un omicidio brutale, rivelando le ombre che lo accompagnavano sin dalla giovinezza.

Nel 2015 fu rifiutato dal corpo d'élite dell'esercito francese e pochi mesi dopo uccise una prostituta a coltellate 🔗Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Emanuele De Maria è stato anche nella Legione Straniera. Allo psicologo disse: "Da giovane non pensavo alle vittime"

Su questo argomento da altre fonti

Emanuele De Maria ripreso dalle telecamere in Duomo: si era nascosto il volto con una kefiah e un copricapo

Segnala fanpage.it: Così ha tentato di non farsi riconoscere Emanuele De Maria, latitante da due giorni, prima di suicidarsi gettandosi dalle terrazze del Duomo di Milano ...

Emanuele De Maria, così si è nascosto tra i turisti ed è salito fino in Duomo: «Aveva la testa avvolta in una kefiah»

Da msn.com: Come ha fatto Emanuele De Maria a salire sul Duomo indisturbato, in mezzo ai turisti all'ora di pranzo di domenica, prima di gettarsi nel vuoto, senza che nessuno lo notasse? Il mistero ...

Perché il ministero della Giustizia sta facendo delle verifiche sul permesso di lavoro di Emanuele De Maria

Come scrive fanpage.it: Al vaglio del Ministero della Giustizia il caso di Emanuele De Maria, detenuto per aver sgozzato una 23enne nel 2016 e con il permesso di uscire dal carcere ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Si getta dal Duomo con la kefiah: Emanuele De Maria ripreso in un video tra i turisti

Si è presentato tra i turisti in fila per salire sul Duomo di Milano con la testa avvolta in una kefiah.