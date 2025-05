Emanuele De Maria compra il biglietto per le terrazze del Duomo da cui si lancerà poi mette una sciarpa sul capo per nascondersi - VIDEO

Emanuele De Maria, dopo aver accoltellato un collega e causato la morte di Chamila Wijesuriya, acquista un biglietto per le terrazze del Duomo di Milano, da cui si lancerà. Prima di farlo, indossa una sciarpa sul capo per nascondersi. Ecco il video che documenta il suo tragico gesto.

L'evaso suicida, che aveva in precedenza accoltellato un suo collega dell'hotel Berna e ucciso Chamila Wijesuriya, si avvicina alla biglietteria dove acquista il biglietto per salire su uno dei punti più alti della città Ecco il video di Emanuele De Maria che compra il biglietto per le terraz 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Emanuele De Maria compra il biglietto per le terrazze del Duomo da cui si lancerà, poi mette una sciarpa sul capo per nascondersi - VIDEO

Emanuele De Maria compra il biglietto per le terrazze del Duomo da cui si lancerà: le immagini

De Maria filmato in Duomo: compra il biglietto e poi mette una sciarpa sul capo per nascondersi

Emanuele De Maria, le immagini dell’acquisto del biglietto in Duomo

