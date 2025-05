Emanuela Orlandi in commissione l’agente Gramendola | chi è e perché si presentò come “Leone”

Nel mistero della scomparsa di Emanuela Orlandi, Gianfranco Gramendola, ex ufficiale del SISDE, si presentò agli Orlandi con il soprannome di "Leone". La sua testimonianza è stata richiamata nella commissione d'inchiesta per fare luce su dettagli inquietanti del caso. Scopriamo chi è e quali collegamenti lo uniscono a questa tragica storia.

Si chiama Gianfranco Gramendola, e nel 1983, anno in cui è sparita Emanuela Orlandi, era ufficiale del SISDE. Agli Orlandi si era presentato come "Leone". Convocato in commissione, ecco cosa c'entra con il caso di scomparsa.

