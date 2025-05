Elon Musk la rivelazione dell’ex agente Fbi sugli 007 del Cremlino | Infiltrato

Un'inchiesta del canale tedesco ZDF rivela dettagli sconcertanti sul presunto legame tra Elon Musk e Vladimir Putin. Secondo un'ex agente FBI, il Cremlino avrebbe cercato di infiltrarsi nel mondo di Tesla attraverso agenti, suggerendo che i rapporti tra il magnate e il presidente russo possano essere più complessi e controversi di quanto si pensasse.

Il legame tra Elon Musk e Vladimir Putin potrebbe essere più profondo e controverso di quanto ipotizzato finora. A lanciare nuove accuse è un’inchiesta del canale televisivo tedesco Zdf, che sostiene come il presidente russo abbia cercato di avvicinare il fondatore di Tesla attraverso agenti infiltrati nel suo entourage personale e professionale. Secondo la ricostruzione, l’obiettivo era duplice: aumentare la diffusione della propaganda russa online e influenzare la politica americana e occidentale. Stando a quanto riportato, l’operazione avrebbe avuto successo. Leggi anche: Putin loda Musk e lo paragona al padre della cosmonautica sovietica Koroliov: “Persona non comune tra gli esseri umani” A supportare queste tesi è Johnathan Buma, ex agente del controspionaggio dell’Fbi con oltre 15 anni di esperienza sul campo. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Elon Musk, la rivelazione dell’ex agente Fbi sugli 007 del Cremlino: “Infiltrato”

