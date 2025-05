Elodie spiazza tutti | Fuorilegge ecco il mio vero cognome

Elodie ha lasciato tutti a bocca aperta con una sorprendente rivelazione sul suo cognome. Durante un'intervista a R101, la cantante ha svelato che "Di Patrizi" non è il suo vero nome, svelando una curiosa storia legata a suo padre e alla sua identità. Scopriamo insieme i dettagli di questo colpo di scena inaspettato.

Anche i fan più fan pensavano di sapere tutto di Elodie e invece una rivelazione della cantante li ha letteralmente spiazzati. Ospite a R101 l'artista ha ammesso: "Di Patrizi non è il mio vero cognome". A raccontare la storia è stata lei stessa: "Mio padre ha scoperto il suo cognome vero al liceo. Io non ho il mio vero cognome. Mia nonna era sposata - prima che arrivasse la legge sul divorzio - con un signore di nome Enzo Di Patrizi. Si lasciarono, ma lei era una fuorilegge perché non si poteva (ride, ndr). Si accoppiò con mio nonno Angelo Canini e nacque mio padre". Ma, ha proseguito, "essendo la legge non ancora abrogata, mia nonna ha dovuto dargli il cognome del suo ex marito. Quella cosa non gliela dissero, al liceo papà lo scoprì. Il mio cognome è Elodie Canini, ma io ho lasciato Di Patrizi, chi se ne frega". 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Elodie spiazza tutti: "Fuorilegge, ecco il mio vero cognome"

Se ne parla anche su altri siti

La rivelazione di Elodie che spiazza tutti: ”Di Patrizi non è il mio vero cognome”

Lo riporta msn.com: Inedita confessione di Elodie: la cantante ha rivelato che il suo cognome Di Patrizi non è quello vero raccontando un aneddoto familiare. Elodie rivela: ”Di Patrizi non è il mio cognome” Confessione i ...

Elodie: «Il mio vero cognome non è Di Patrizi. Mia nonna era una fuorilegge e mio papà scoprì tutto al liceo»

msn.com scrive: «Di Patrizi non è il mio vero cognome». A rivelarlo è Elodie durante un'intervista rilasciata a R101 dove - oltre a raccontare come sta procedendo la preparazione per ...

Elodie e la rivelazione sul suo vero cognome, perché non è Di Patrizi e cosa c'entra la legge sul divorzio

Si legge su virgilio.it: La cantante Elodie ha rivelato che Di Patrizi non è il suo vero cognome, tutta colpa della nonna e della legge sul divorzio che non c'era ancora ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Elodie super bomba sexy su instagram

Elodie è sempre molto attiva sui social media dove di solito regala anche qualche chicca ai suoi follower.