Elodie | “Il mio vero cognome non è Di Patrizi Mio padre scoprì tutto ai tempi del liceo”

Elodie ha svelato un sorprendente segreto sulla sua identità: il suo vero cognome è Canini, e non Di Patrizi come molti credono. In un'intervista a R101, la cantante romana ha raccontato come suo padre scoprì questa verità durante il liceo, rivelando un aspetto inedito della sua vita. Scopri di più sulla sua storia!

Elodie ha raccontato che il suo vero cognome non è Di Patrizi. La cantante romana ospite di R101 ha rivelato che il suo papà scoprì il suo reale cognome ai tempi del liceo: "Il mio cognome è Canini, ma io ho lasciato Di Patrizi, chi se ne frega". 🔗Leggi su Fanpage.it

Elodie: “Il mio vero cognome non è Di Patrizi. Mio padre scoprì tutto ai tempi del liceo”

