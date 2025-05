Elly Schlein l' unica a volere più immigrati in tutta Europa

Elly Schlein si distingue in Europa per la sua apertura verso una maggiore immigrazione, contrastando la retorica di altri politici. Richiamando il celebre dictum di Antonio Martino, si evidenzia come spesso siano le pressioni della realtà a spingere i leader a riconsiderare le proprie posizioni. La sua visione rappresenta una sfida in un contesto politico complesso.

«I politici vedono la luce quando sentono il calore». Lo diceva, con una delle sue meravigliose battute di puro umorismo British, il grande Antonio Martino. Il quale, essendo notoriamente un gentleman, non precisava dove questa percezione di calore dovesse manifestarsi per agevolare una più rapida presa di coscienza. Ecco, mettiamola così: il già traballante primo ministro laburista britannico Keir Starmer sente il “calore” di Nigel Farage, in salita vertiginosa sia nei sondaggi sia nelle ultime elezioni amministrative, e tenta di correre ai ripari sul versante che preoccupa maggiormente l’opinione pubblica: quello del contrasto all’immigrazione. E non solo di quella irregolare, ma pure di quella regolare e tuttavia ormai insostenibile per dimensione quantitativa. Ricorderete che, nella scorsa legislatura, i governi conservatori avevano vanamente posto alcuni paletti (conoscenza della lingua, contratto di lavoro con un adeguato livello salariale, e altri requisiti teoricamente ambiziosi). 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Elly Schlein, l'unica a volere più immigrati in tutta Europa

