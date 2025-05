Elizabeth Olsen diventa un vampiro per Flesh of the Gods

Elizabeth Olsen diventa un vampiro per Flesh of the Gods Dopo aver interpretato una potente strega nel MCU negli ultimi anni, Elizabeth Olsen è pronta a indossare un paio di zanne nei panni di una misteriosa vampira in Flesh of the Gods. I fan attendevano notizie sul prossimo progetto di Panos Cosmatos dal capolavoro surreale del 2018, Mandy, e l'anno scorso abbiamo saputo che il regista ha ingaggiato un paio di star di prima categoria per quello che sembra un intrigante thriller horror. Kristen Stewart ( Twilight, Love Lies Bleeding ) e Oscar Isaac ( Moon Knight, Star Wars: Il risveglio della Forza ) saranno i protagonisti del film, descritto come un thriller sui vampiri ambientato a Los Angeles "negli scintillanti anni '80", e Deadline riporta che Olsen si unirà a loro. La trama recita: "Raoul e Alex, una coppia sposata nella scintillante Los Angeles degli anni '80, scendono ogni sera dal loro lussuoso condominio e si dirigono verso un regno notturno elettrizzante.

