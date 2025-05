elisoccorso a bolzano il garante rileva irregolarità nella gara d appalto

Il garante ha segnalato irregolarità nella gara d'appalto per il noleggio di tre elicotteri destinati al servizio di elisoccorso nella Provincia Autonoma di Bolzano. Il provvedimento, reso noto nel bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) del 28 aprile, solleva interrogativi sulla correttezza della procedura di assegnazione.

Sono state ravvisate irregolarità nella procedura aperta per l'affidamento del servizio di noleggio di tre elicotteri all'interno del servizio di elisoccorso per il territorio della Provincia Autonoma di Bolzano. Il provvedimento, pubblicato sul bollettino Agcm del 28 aprile (si può consultare qui 16-25), si riferisce al bando, aperto agli operatori e non ai costruttori di elicotteri, ritenuto inaccettabile dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi della legge 2871990. In pratica è stato ritenuto che nel capitolato speciale l'indicazione del tipo di aeromobile "MBB-BK117 D-2D-3", potesse presentare "alcuni profili di restrittività concorrenziale, tali da porsi in potenziale conflitto, fra l'altro, con i principi di imparzialità, non discriminazione e proporzionalità di cui all'articolo 3 del Codice dei contratti pubblici".