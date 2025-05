Elio | il nuovo film Pixar tra riscritture cambio di regista e un budget di 300 milioni di dollari

"Elio", il nuovo film Pixar, si presenta come un'opera complessa, caratterizzata da riscritture significative e un cambio di regista. Con un budget di 300 milioni di dollari, la produzione ha affrontato diverse sfide, riflettendo un periodo turbolento per lo studio, tra flop e incertezze nell'industria cinematografica. Riuscirà "Elio" a risollevare le sorti della Pixar?

Tanti problemi per Elio in fase di lavorazione e radicali cambiamenti narrativi in vista per la pellicola Pixar arrivata a sfiorare i 300 milioni di budget. Gli ultimi anni non sono stati facili per la Pixar. Tra flop, uscite in streaming, scandali interni e cambi di programma repentini, lo studio che ha creato capolavori come Wall-E, Up e Inside Out ha dovuo faticare per rimettersi in carreggiata. L'attenzione è ora concentrata su Elio, nuova avventura animata, in uscita nei cinema il 18 giugno. Inizialmente previsto per marzo 2024, Elio è stato posticipato di oltre un anno per permettere ai creativi di apportare sostanziali cambiamenti che si configura come vere e proprie riscritture. Il tutto accompagnato da un cambio di regista. Inizialmente avrebbe dovuto essere diretto da . 🔗Leggi su Movieplayer.it