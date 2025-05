Elezioni regionali e futuro personale Zaia nega scambi di favori

In vista delle elezioni regionali, Luca Zaia, presidente del Veneto, ribadisce la trasparenza nel processo elettorale, negando scambi di favori. Pur non indicando un successore, la sua influenza rimane forte, grazie al consenso di cui gode. Il Consiglio di Stato, intanto, conferma che non ci sono margini per posticipare il voto, assicurando così il rispetto dei tempi previsti.

Non propone un nome per la sua successione, ma un po' di voce in capitolo ce l'ha visto che è tra i presidenti di Regione più apprezzati d'Italia. E sul suo futuro sembra essere il meno preoccupato. Il Consiglio di Stato ha chiarito che le elezioni regionali non possono slittare se non per. 🔗Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Elezioni regionali e futuro personale, Zaia nega «scambi di favori»

