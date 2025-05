Elezioni Regionali Casciello Noi Moderati | Invitiamo il centrodestra a dialogare con imprenditori e mondo delle professioni

In vista delle elezioni regionali, Casciello e Noi Moderati invitano il centrodestra a un dialogo aperto con imprenditori e professionisti. Questo incontro mira a favorire un ascolto autentico tra politica e società civile, per costruire insieme una Campania futura, in cui le esigenze del mondo delle imprese siano al centro delle decisioni politiche.

Tempo di lettura: 3 minuti Un momento di dialogo autentico, in cui la politica si mette in ascolto del mondo delle imprese, delle professioni e della società civile per dare forma, insieme, alla Campania del futuro. È questo l'obiettivo dell'iniziativa "Noi e la Campania – In ascolto per una Regione di Diritti e Sviluppo", promossa da Noi Moderati, che si terrà sabato 17 maggio, a partire dalle ore 9.00 presso l'Hotel Ramada di Napoli. Nel corso della giornata, articolata in tre panel tematici con intervista conclusiva al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, il centrodestra raccoglierà le istanze provenienti dal territorio, con la partecipazione attiva di imprenditori, rappresentanti delle professioni sanitarie, accademici e protagonisti del tessuto produttivo regionale. "Con l'iniziativa di sabato cerchiamo di ribaltare l'approccio alle elezioni regionali: la politica si mette in ascolto di chi vive la quotidianità della Campania.