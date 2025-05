Elezioni comunali a Taranto 2025 chi sono i candidati | gli ultimi sondaggi e come si vota

In vista delle elezioni comunali di Taranto nel 2025, si intensificano i preparativi per il voto previsto il 25 e 26 maggio. I cittadini sono chiamati a scegliere il nuovo sindaco, con sondaggi e candidati al centro del dibattito. L'eventuale ballottaggio si terrà l’8 e 9 giugno, insieme a cinque cruciali referendum.

Domenica 25 maggio, dalle 7 alle 23, e lunedì 26 maggio, dalle 7 alle 15, si vota per eleggere il nuovo sindaco di Taranto. L'eventuale ballottaggio è previsto per domenica 8 e lunedì 9 giugno, in concomitanza con i cinque referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza. In corsa ci sono sei candidati in una sfida segnata da divisioni politiche e forti tensioni tra e dentro le coalizioni. 🔗Leggi su Fanpage.it

Su questo argomento da altre fonti

Elezioni comunali a Taranto 2025, chi sono i candidati: gli ultimi sondaggi e come si vota

fanpage.it scrive: Anche qui il peso degli astenuti e degli indecisi sarà decisivo. Come si vota alle elezioni comunali a Taranto 2025 Taranto, con oltre 15mila abitanti, adotta il sistema maggioritario a doppio turno: ...

Elezioni comunali a Taranto 2025, chi sono i sei candidati sindaco

Lo riporta tg24.sky.it: Taranto si prepara alle elezioni comunali per eleggere il suo nuovo sindaco. La città pugliese è tra quelle chiamate a votare domenica 25 maggio dalle ore 7 alle 23, e lunedì 26 maggio dalle ore 7 all ...

Elezioni amministrative Taranto 2025: data, candidati, liste e sondaggi

Come scrive money.it: La guida alle elezioni amministrative Taranto 2025: la data ufficiale, la legge elettorale, chi sono i candidati in corsa, quali liste si sono presentate e cosa dicono i sondaggi in merito a questo vo ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Taranto : Uccide moglie e suocera, trovato suicida

L'uomo che ha ucciso la moglie e la suocera a Massafra, Tarantino, e per questo ricercato, si è impiccato nella vicina Palagiano.