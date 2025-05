Elezioni comunali 2025 | dove e quando si vota nel Milanese

Le elezioni comunali del 2025 nel milanese coinvolgeranno solo quattro comuni: Rozzano, Cernusco sul Naviglio, Opera e Robecchetto con Induno. Si voterà il 25 e 26 maggio, con un possibile ballottaggio l'8 e 9 giugno. Queste consultazioni si svolgeranno in anticipo rispetto alla scadenza consueta, a causa di diverse circostanze locali.

Sono appena 4 i Comuni in cui si voterà nel territorio milanese il 25 e 26 maggio 2025, con eventuale turno di ballottaggio l'8 e 9 giugno. Si tratta di Rozzano, Cernusco sul Naviglio, Opera e Robecchetto con Induno. Tutti con elezioni anticipate rispetto alla normale scadenza: i primi due per la. 🔗Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Elezioni comunali 2025: dove e quando si vota nel Milanese

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Elezioni comunali 2025, dove e come si vota

tg24.sky.it scrive: Tra i centri più importanti al voto c’è Genova, dove l’ex sindaco Marco Bucci ha lasciato il Comune ed è diventato il Governatore della Liguria . I candidati sindaco sono: A Taranto si torna a votare ...

Elezioni comunali Genova 2025: quando si vota e come si vota, la guida

Lo riporta msn.com: Elezioni comunali Genova 2025: quando si vota e come si vota, la guida. Scheda elettorale, fac-simile, seggi, orari e modalità ...

Elezioni comunali 2025: quando e dove si vota

Si legge su msn.com: Alla fine di maggio gli italiani sono chiamati a votare nelle Regioni a statuto ordinario e in Sicilia per il turno annuale delle elezioni amministrative. Le votazioni per l’elezione diretta del sinda ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Germania: verso le elezioni anticipate del 23 febbraio 2025, tutte le tappe fino al voto

La Germania si prepara a elezioni anticipate previste per il 23 febbraio 2025, a seguito della crisi del governo guidato dal cancelliere Olaf Scholz.