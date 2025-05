Elezioni amministrative Bonaccini nel Ravennate per ' tirare la volata' al candidato sindaco Barattoni

Venerdì alle 18.30, piazza del Foro Boario a San Pietro in Vincoli ospiterà un incontro pubblico con Stefano Bonaccini, eurodeputato e presidente del Partito Democratico nazionale. L'evento ha l'obiettivo di sostenere Alessandro Barattoni, candidato sindaco per la coalizione di centrosinistra nelle elezioni amministrative nel ravennate, promettendo un confronto aperto sulle sfide future.

