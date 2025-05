elezioni addio file separate uomini e donne saranno insieme

Il Dl Elezioni approvato alla Camera segna una svolta significativa: uomini e donne potranno votare insieme, abolendo le file separate. Con 131 voti a favore, la nuova normativa prevede l'accorpamento dei Referendum con i ballottaggi dell'8 e 9 giugno, offrendo un'importante occasione di semplificazione per il processo elettorale.

C’è del simbolico e del concreto nel Dl Elezioni che è passato ieri alla Camera con 131 voti a favore, 77 contrari e 3 astenuti. Il concreto è che l’accorpamento dei Referendum sarà con i ballottaggi dell’8 e 9 giugno e non con il primo turno della amministrative, quindici giorni prima, come invece invocavano i promotori, sperando ovviamente in un effetto traino alle urne. Il simbolico, in realtà, è una piccola grande rivoluzione. Le liste elettorali infatti saranno uniche e non più distinte tra uomini e donne, e questo comporta nei fatti la fine degli elenchi e dunque delle file separate ai seggi. E nelle stesse liste, per le donne coniugate o vedove non dovrà essere più indicato anche il cognome del marito come invece avvevniva fino ad ora. Confermato ingine il voto ai referendum per i fuori sede, ovvero chi si trovi lontano dalla sua residenza da almeno tre mesi per motivi di studio, lavoro o di cura. 🔗Leggi su Quotidiano.net