Elezioni a Rozzano | candidati sindaci e liste

Il 25 e 26 maggio 2025, Rozzano (Milano) si appresta a eleggere il nuovo sindaco in seguito alla prematura scomparsa di Gianni Ferretti nel novembre 2024. Due candidati si contendono la carica, con un possibile ballottaggio l'8 e 9 giugno, che si svolgerà insieme ai referendum. Scopriamo i protagonisti di questa importante tornata elettorale.

Per la prematura scomparsa del sindaco Gianni Ferretti, morto a novembre del 2024, il 25 e 26 maggio si voterà a Rozzano (Milano) alle elezioni comunali. Due i candidati sindaci che concorrono alla carica. L'eventuale ballottaggio, l'8 e 9 giugno, in concomitanza con i referendum, è previsto solo. 🔗Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Elezioni a Rozzano: candidati sindaci e liste

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Elezioni comunali 2025: in Lombardia la sfida dei mandati interrotti

Segnala msn.com: Alle urne domenica 25 e lunedì 26 maggio quasi 190mila cittadini. Crisi politiche o improvvisa scomparsa della guida dei Municipi, si sceglie il futuro. Quattro i centri in cui è possibile il ballotta ...

Elezioni comunali 2025: la carica dei candidati a sindaco in Trentino

trentotoday.it scrive: Si vota per decidere i nuovi sindaci la composizione del consiglio in centinaia di comuni in tutta la Provincia di Trento, compreso il comune capoluogo. Candidati, come si vota, quando e i nomi in lis ...

Elezioni comunali in Trentino Alto Adige 2025, quando e dove si vota: candidati e ultimi sondaggi

Segnala fanpage.it: Domenica 4 maggio 2025 si tengono le elezioni comunali in 154 Comuni del Trentino e 111 Comuni dell'Alto Adige, inclusi Bolzano e Trento ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Donald Trump insiste: Ci vogliono rubare le elezioni!

Un giudice della Georgia ha respinto la causa intentata dal Partito Repubblicano di Stato e dalla campagna del presidente Donald Trump per elaborare le schede elettorali per corrispondenza.