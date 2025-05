Elezioni a Robecchetto con Induno | candidati sindaci e liste

Il 25 e 26 maggio Robecchetto con Induno si prepara a rinnovare il suo consiglio comunale, in seguito allo scioglimento anticipato dovuto alle dimissioni congiunte della minoranza e di quattro consiglieri di maggioranza. L'elezione dei nuovi sindaci e delle liste rappresenterà un momento cruciale per il futuro della comunità milanese.

