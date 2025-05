Elettricista e apprendista Due opportunità

Cerchiamo un elettricista e un impiegato/a per supporto nella gestione fornitori, entrambi per la sede di Odolo. Offriamo un posto per ciascuna posizione, con contratto da definire in sede di colloquio. Invia la tua autocandidatura sul sito https://lavoro.provincia.brescia.it utilizzando il codice 40809. Unisciti a noi!

Impiegatoa supporto gestione fornitori, 1 posto. Contratto: da definire in sede di colloquio: Sede di lavoro: Odolo; Autocandidature sul sito https:lavoro.provincia.brescia.it codice 40809. Elettricista, 1 posto. Requisiti: preferibile possesso del diploma di perito elettrico e della patente B, gradita esperienza nel settore, ma si valutano anche profili senza esperienza; Mansioni: installazione e manutenzione di impianti elettrici civili e industriali, impianti di allarme e videosorveglianza, di condizionamento e fotovoltaici; Contratto: a tempo determinato o apprendistato; Sede di lavoro: Acquafredda; Autocandidature sul sito https:lavoro.provincia.brescia.it codice 40805. Tecnico apprendista (max 29 anni), 1 posto. Requisiti: diploma in ambito tecnico infomatico, patente B; Mansioni: supporto all’assistenza tecnica su servizi IT e VoIP, installazione e configurazione di router, telefoni e centralini, attività di helpdesk di primo livello, interventi da remoto o in sede su reti e dispositivi; Contratto: apprendistato; Sede di lavoro: Brescia; Autocandidature sul sito https:lavoro. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Elettricista e apprendista. Due opportunità

