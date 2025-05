Eleganza simbolismo e orgoglio britannico in un solo outfit ai Queen Elizabeth II Fashion Awards 2025

Eleganza, simbolismo e orgoglio britannico si intrecciano in un solido outfit ai Queen Elizabeth II Fashion Awards 2025. Non servono parole quando l’abito parla chiaro: il tailleur verde oliva chiaro di Kate Middleton, firmato Victoria Beckham, non è solo moda, ma una dichiarazione di stile e appartenenza, rappresentando perfettamente l'essenza dell'eredità reale.

N on servono parole quando l’abito parla chiaro. E quello scelto da Kate Middleton per la cerimonia dei Queen Elizabeth II Fashion Awards, il 13 maggio ai 180 Studios di Londra, è un esempio lampante. Il tailleur color verde oliva chiaro firmato Victoria Beckham non è stato solo una scelta di stile, ma un segnale forte e coerente: supportare il talento britannico e farlo con consapevolezza estetica. La principessa del Galles, 43 anni, si conferma ancora una volta ambasciatrice silenziosa ma influente di un’eleganza attuale, misurata, mai casuale. Kate Middleton: i royal look più belli. guarda le foto Look Kate Middleton: il tailleur secondo Victoria Beckham. Linee decise e palette soft: il completo firmato dalla ex Posh Spice è una dichiarazione di femminilità contemporanea. Il blazer doppiopetto con tasche laterali e bottoni resina, abbinato a pantaloni a zampa tono su tono, esprime un rigore raffinato, alleggerito dalla camicetta bianca con volant del brand londinese Knatchbull. 🔗Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Eleganza, simbolismo e orgoglio britannico in un solo outfit ai Queen Elizabeth II Fashion Awards 2025

Potrebbe interessarti su Zazoom

Shy Rantha Desert Queen immerge l’ascoltatore in un'avventura nelle insidie del deserto

“ Desert Queen ” è un brano di estrazione pop rock, con un arrangiamento articolato, che trae ispirazione dalle colonne sonore cinematografiche e si nutre dell’immaginario dei grandi romanzi di avventura.