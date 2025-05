Edoardo Zambanini accarezza la vittoria al Giro d’Italia | Ho tenuto duro e sono partito

Edoardo Zambanini si è avvicinato alla vittoria nella quinta tappa del Giro d'Italia 2025, fermandosi a pochi centimetri dal traguardo di Matera. Il corridore della Bahrain-Victorious, dopo aver supportato i suoi compagni Antonio Tiberi e Damiano Caruso, ha mostrato grande determinazione, mettendo in mostra il suo talento nella corsa.

Edoardo Zambanini ha sfiorato la vittoria nella quinta tappa del Giro d’Italia 2025, fermandosi a pochi centimetri dal successo sul traguardo di Matera. L’alfiere della Bahrain-Victorious, che in precedenza aveva ben lavorato per i propri capitani Antonio Tiberi e Damiano Caruso, ha rimontato splendidamente da dietro e ha accostato il danese Mads Pedersen, inchinandosi per meno di mezza ruota al cospetto della maglia rosa. Si tratta del miglior risultato della carriera per il 24enne, che non ha mai vinto da professionista e che era stato terzo in una frazione della Vuelta di Spagna nel 2022. Lo stato di forma è convincente e il ciclista sembra essere in crescita, con la possibilità di giocarsi qualcosa di importante nel prossimo futuro. Edoardo Zambanini ha espresso la propria soddisfazione ai microfoni della Rai: “ Sapevo di stare bene in questo periodo, l’obiettivo è la classifica con Damiano (Caruso, n. 🔗Leggi su Oasport.it