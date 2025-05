Edizioni BD & J-POP Manga al Salone del Libro di Torino

Mancano pochi giorni al Salone Internazionale del Libro di Torino, la principale manifestazione editoriale italiana. Edizioni BD e J-POP Manga saranno presenti con novità imperdibili e ospiti speciali per firmare i loro ultimi titoli. Non perdere l’occasione di scoprire il mondo del manga dal 15 al 19 maggio!

Mancano pochi giorni all’inizio del Salone Internazionale del Libro di Torino, la più grande manifestazione italiana dedicata all’editoria, ed Edizioni BD & J-POP Manga partecipano in grande a questo irrinunciabile appuntamento con tanti nuovi titoli in esclusiva e ospiti in firma! Dal 15 al 19 maggio la casa editrice aspetta i lettori al Lingotto Fiere presso lo stand D28E39 del Padiglione 1. J-POP Manga presenta al Salone due attesissime novità: l’albo illustrato Occhi firmato dalla leggenda vivente del J-horror Junji Ito e da Soshichi Tonari e il cofanetto La tomba del Faraone, prima edizione italiana di uno dei capolavori della straordinaria autrice de Il Poema del vento e degli alberi, Keiko Takemiya. Non mancheranno le continuity delle serie più amate tra cui DanDaDan 18, L’estate in cui Hikaru è morto 6, Dark Souls 2 e molto altro. 🔗Leggi su Nerdpool.it