Edison apre una rotta americana e annuncia l’arrivo in Italia del primo carico di GNL

Edison segna un importante traguardo inaugurando una rotta commerciale con gli Stati Uniti, annunciando l'arrivo in Italia del primo carico di gas naturale liquefatto (GNL). La nave metaniera Elisa Aquila, parte della flotta di Edison, ha preso il gas dall'impianto Cal... e rappresenta un passo significativo nell'approvvigionamento energetico del Paese.

MILANO (ITALPRESS) – Edison annuncia l'arrivo in Italia del primo carico di gas naturale liquefatto (GNL) dagli Stati Uniti, legato al contratto con Venture Global. La nave metaniera Elisa Aquila, a disposizione della flotta Edison per il trasporto di GNL, dopo aver caricato il gas dall'impianto Calcasieu Pass – a Cameron Parish in Louisiana – e due settimane di navigazione, ha scaricato nelle scorse ore al terminale di Piombino circa 165.000 metri cubi liquidi di GNL per essere rigassificati e immessi nella rete nazionale. " L'avvio del primo contratto long-term di GNL con gli Stati Uniti segna una tappa fondamentale nella sicurezza di approvvigionamento energetico italiano e nella strategia di diversificazione e revisione del nostro portafoglio industriale", dichiara Fabio Dubini, Executive Vice President Gas&Power Portfolio Management&Optimization di Edison.

