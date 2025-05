Edificio in via G Pascoli Procedono spediti i lavori per creare spazi condivisi

In via G. Pascoli, i lavori di rigenerazione dell'edificio procedono rapidamente, rispettando il progetto originale. L'iniziativa prevede la creazione di quattro alloggi indipendenti ai piani primo e secondo, insieme a spazi condivisi al piano terra, promuovendo un nuovo modello di vita comunitaria.

Procede con celerità e in piena adesione al progetto nativo, l’intervento di rigenerazione del grande edificio che si trova in via G.Pascoli, destinato a mettere a disposizione quattro alloggi indipendenti, collocati a piano primo e piano secondo, oltre ad altri spazi di condivisione a piano terra. A renderlo noto è il sindaco di Gallicano, David Saisi, che si dichiara molto soddisfatto della nuova vita che si sta delineando per il grande fabbricato fatiscente e ormai inutilizzato da tempo al centro del capoluogo. L’intervento, di iniziativa pubblica intrapresa dal comune di Gallicano nell’ambito del più ampio progetto " Abitare la valle del Serchio " e coordinato dall’Unione Comuni Garfagnana e dall’Unione Comuni Media Valle del Serchio, è finanziato dal Pnrr Missione M5C2, programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare denominato Pinqua, per un investimento di 1,2 milioni di euro, compreso un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Edificio in via G. Pascoli. Procedono spediti i lavori per creare spazi condivisi

Le notizie più recenti da fonti esterne

Edificio in via G. Pascoli. Procedono spediti i lavori per creare spazi condivisi

Come scrive lanazione.it: Procede con celerità e in piena adesione al progetto nativo, l’intervento di rigenerazione del grande edificio che si trova ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Piano vaccini : Urgente affrontare i problemi per la scuola

( USB PI Scuola ) La campagna vaccinale per il personale della scuola è formalmente partita. Ci sono delle criticità che USB Scuola intende denunciare.