Ed Miliband vuole aggiustare la rotta delle politiche climatiche di Starmer

Ed Miliband lancia una nuova sfida per le politiche climatiche britanniche, promettendo di "aggiustare la rotta" sotto la guida di Starmer. Al termine del recente vertice internazionale sulla sicurezza energetica a Londra, ha dato il via a un ambizioso percorso di cambiamento, attirando l'attenzione di delegazioni provenienti da sessanta Paesi.

«Che la battaglia abbia inizio». È così che il ministro dell'Energia e del Net-zero del Regno Unito, Ed Miliband, ha chiuso l'ultimo vertice internazionale sulla sicurezza energetica a Londra (25-26 aprile), circondato da ministri, delegazioni di sessanta Paesi e funzionari dell'Agenzia internazionale dell'energia (Iea). Il tono è perentorio, lo sguardo sicuro. Miliband è pronto a trasformare la transizione ecologica britannica in un terreno di scontro politico. Forse il più decisivo della sua carriera. La sua voce è infatti diventata quella più riconoscibile tra le fila di un governo laburista che, pur avendo promesso una «rivoluzione verde», ha più volte mostrato esitazioni e compromessi, abbassando l'ambizione delle proposte fatte in campagna elettorale. Miliband, al contrario, ha deciso di esporsi, alzando il volume del dibattito e il livello dello scontro.

AP Photo/LaPresse (ph. Kin Cheung)

