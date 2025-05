Ecuador protesta degli indigeni Waorani contro l' espansione petrolifera in Amazzonia

In Ecuador, i membri della comunità indigena Waorani si sono uniti in una protesta a Quito contro l'espansione delle attività petrolifere in Amazzonia. Con lance e copricapi tradizionali, hanno denunciato i progetti del governo, sottolineando l'importanza di salvaguardare la loro terra e la biodiversità della regione.

A Quito, una cinquantina di membri della comunità indigena Waorani ha manifestato contro i nuovi progetti del governo ecuadoriano per l'ampliamento delle attività petrolifere nella regione amazzonica. Armati delle loro tradizionali lance e con copricapi di piume, i manifestanti hanno espresso la loro opposizione all'ingresso delle compagnie petrolifere nei territori ancestrali. Nel 2019, i Waorani hanno ottenuto una storica vittoria legale che ha vietato l'estrazione in una porzione di 180mila ettari delle province amazzoniche di Pastaza, Napo e Orellana. Sebbene la giustizia ecuadoriana riconosca la giurisdizione delle popolazioni indigene sui loro territori, lo Stato mantiene il controllo sul sottosuolo, aprendo così la strada a nuovi conflitti tra interessi economici e diritti delle comunità locali. 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ecuador, protesta degli indigeni Waorani contro l'espansione petrolifera in Amazzonia

