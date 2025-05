EcoFlow WAVE 3 | il climatizzatore portatile di nuova generazione

EcoFlow ha lanciato il WAVE 3, il climatizzatore portatile di nuova generazione che unisce innovazione e sostenibilità. Progettato per gli amanti delle attività all'aperto, questo dispositivo offre un comfort impareggiabile, rendendo ogni avventura un'esperienza piacevole e rinfrescante, ovunque tu sia. Scopri come il WAVE 3 può trasformare il tuo tempo libero.

(Adnkronos) – EcoFlow, azienda leader nel settore delle soluzioni energetiche portatili ed ecosostenibili, ha presentato oggi la sua ultima innovazione: il climatizzatore portatile WAVE 3. Questo dispositivo di terza generazione offre comfort e praticità agli appassionati di attività all'aria aperta durante la stagione estiva, sia in spiaggia, in campeggio o durante un barbecue in giardino.

EcoFlow WAVE 3: il climatizzatore portatile di nuova generazione

