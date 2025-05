EcoFlow lancia il climatizzatore portatile WAVE 3 con batteria LFP e modalità cura animali

EcoFlow introduce il climatizzatore portatile WAVE 3, progettato per gli amanti della vita all'aperto. Dotato di batteria LFP e modalità speciale per la cura degli animali, questo innovativo dispositivo unisce portabilità e sostenibilità, offrendo un comfort senza precedenti in tutte le vostre avventure. Scopri come mantenerti fresco e coccolare i tuoi amici a quattro zampe!

EcoFlow presenta oggi la sua ultima novità: il climatizzatore portatile WAVE 3. Il nuovo dispositivo, frutto di una lunga esperienza nel campo delle soluzioni energetiche ecosostenibili e portatili, si propone come l’alleato ideale per chi ama trascorrere il tempo all’aperto. Grazie a innovazioni tecnologiche e funzioni intelligenti, il WAVE 3 garantisce comfort e praticità durante . L'articolo EcoFlow lancia il climatizzatore portatile WAVE 3 con batteria LFP e modalità cura animali è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - EcoFlow lancia il climatizzatore portatile WAVE 3 con batteria LFP e modalità cura animali

Altre fonti ne stanno dando notizia

EcoFlow WAVE 3: il climatizzatore portatile di nuova generazione

Secondo msn.com: Il nuovo condizionatore portatile di EcoFlow offre raffreddamento e riscaldamento efficienti, batteria a lunga durata, controllo intelligente e ricarica versatile per campeggio, camper e attività all' ...

EcoFlow lancia l'ultimo climatizzatore - WAVE 3

adnkronos.com scrive: La terza generazione di condizionatore d'aria portatile di EcoFlow arriva giusto in tempo per l'estate, offrendo il comfort definitivo in spiaggia, in campeggio o davanti a un barbecue in giardino ...

EcoFlow Wave 3: l'ultimo condizionatore e riscaldatore portatile di EcoFlow arriva con una batteria LFP da 1024 Wh

Secondo notebookcheck.it: EcoFlow ha introdotto il suo ultimo condizionatore e riscaldatore portatile, il Wave 3, nei mercati globali. Il nuovo modello dell'azienda è dotato di una capacità di raffreddamento di 6.100 BTU (1.80 ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Vacanze in libertà le power station EcoFlow

Vacanze in libertà e in modalità ‘eco-friendly’ con le power station EcoFlow Emissioni e impronta ambientale minime grazie all’energia solare Se siete alla ricerca di un modo per godervi le vacanze in modalità green e senza limitazioni di consumo, le power station di EcoFlow, azienda leader nelle soluzioni energetiche portatili ed ecologiche, fanno al caso vostro! La tecnologia all’avanguardia di questi dispositivi vi permetterà di avere sempre a disposizione una fonte di energia affidabile e sostenibile ovunque vi troviate.