Ecofin 150 miliardi dall’Ue per la difesa | Giorgetti punta al Recovery Fund

Durante l'ultima riunione dell'Ecofin a Bruxelles, i ministri delle finanze europei hanno discusso importanti iniziative, tra cui la proposta di Giorgetti di utilizzare il Recovery Fund per finanziare la difesa comune con 150 miliardi di euro in eurobond garantiti dall'Ue. Inoltre, sono state valutate nuove misure fiscali sul commercio online extra-europeo, delineando un'agenda ambiziosa per il futuro.

Nel corso della riunione Ecofin a Bruxelles, i ministri dell’economia dell’Ue hanno affrontato diversi temi di rilievo. Dall’ottimismo su nuovi eurobond da 150 miliardi di euro garantiti dall’Ue per finanziare la difesa comune, fino alle misure fiscali sul commercio online extra-europeo, l’agenda è densa. In primo piano anche le dichiarazioni della presidenza di turno sull’urgenza di ulteriori interventi a sostegno dell’industria della difesa, l’intesa su nuove regole Iva per gli acquisti dall’estero e una proposta italiana per estendere il Piano di Ripresa oltre il 2026 senza generare nuovo debito. Difesa europea, verso un accordo Ecofin sugli eurobond da 150 miliardi. Uno dei punti centrali discussi dall’Ecofin è la creazione di un meccanismo europeo di prestiti per 150 miliardi di euro destinati a finanziare progetti di difesa comuni. 🔗Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Ecofin, 150 miliardi dall’Ue per la difesa: Giorgetti punta al Recovery Fund

