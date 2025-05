ecco tipicità in blu si celebra l adriatico tra regate e tradizioni

Dal 17 al 23 maggio, Ancona diventa la capitale dell'economia marina con "Tipicità in Blu". Questa dodicesima edizione celebra l'Adriatico attraverso regate e tradizioni, promuovendo un dialogo tra pesca, nautica e cultura. Sotto il motto "Mare, laboratorio di futuro", il festival unisce creatività e ricerca, offrendo un'esperienza unica per tutti.

"Mare, laboratorio di futuro". Con questo slogan si presenta per la dodicesima volta "Tipicità in blu", il festival che trasforma Ancona nella capitale dell’economia ‘marina’, legata a temi come pesca, nautica e cantieristica, ma anche creatività, ricerca e cultura. Dal 17 al 23 maggio la città si colorerà di blu grazie a una serie di iniziative ed eventi presentati ieri alla Mole da Angelo Serri e Alberto Monachesi, ideatori e organizzatori storici della manifestazione, e dai rappresentanti dei numerosi partner che la sostengono. Sabato 17 e domenica 18 il festival coinvolgerà gli spazi fronte mare più iconici della città. Come Marina Dorica, che ospiterà, tra l’altro, la ‘Sailing chef’, regata velica abbinata ad un concorso di cucina a bordo, capace di valorizzare sia il porto turistico sia i prodotti a km zero e il pescato di stagione dell’Adriatico. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it