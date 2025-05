Ecco perché Dassilva le tese un agguato Pierina Paganelli le ultime novità dalle indagini

Le indagini sull'omicidio di Pierina Paganelli rivelano un inquietante scenario di premeditazione. La procura di Rimini accusa Louis Dassilva di avere orchestrato un agguato contro la vittima, contraddicendo l'idea di un omicidio d’impeto. I dettagli emersi dalle indagini offrono nuove prospettive su un caso che ha scosso la comunità locale.

Quello che è accaduto a Pierina Paganelli non sarebbe stato un omicidio d’impeto, ma un agguato accuratamente orchestrato. A sostenerlo è la procura di Rimini, che nella chiusura delle indagini ha formalmente contestato la premeditazione all’unico indagato, Louis Dassilva. Secondo l’ipotesi accusatoria, l’uomo avrebbe pianificato l’omicidio già dal pomeriggio del 3 ottobre 2023, dopo aver appreso un’informazione cruciale: Pierina, quella sera, si sarebbe recata da sola all’adunanza dei testimoni di Geova. Una circostanza eccezionale che, a detta del pubblico ministero Daniele Paci, avrebbe innescato il progetto criminale culminato con 29 coltellate inferte all’anziana all’interno di un’area buia e isolata dei garage condominiali. >> “So quello che ho visto”. Pierina Paganelli, parla di nuovo la moglie di Louis Dassilva Quella sera, raccontano gli inquirenti, Louis Dassilva si trovava nell’appartamento di Manuela Bianchi, sua amante, dove si sarebbe intrattenuto anche con Loris Bianchi, fratello di lei, presente per una cena in famiglia. 🔗Leggi su Caffeinamagazine.it

