Ecco Nuance gli occhiali acustici di Luxottica In vendita a 1100 euro

Scopri Nuance, gli innovativi occhiali acustici di Luxottica, ora disponibili in Italia a 1100 euro. Questi occhiali ad "ascolto aumentato" non solo migliorano la vista, ma offrono anche un supporto per l'udito in caso di deficit lievi, permettendo di vivere senza il fastidio degli apparecchi acustici. A orecchie libere, unire funzionalità e stile.

Sono arrivati anche sul mercato italiano gli attesi occhiali ad "ascolto aumentato": si tratta di un presidio che non solo aiuta la vista ma anche l'udito, in caso di deficit lievi. A orecchie libere, senza apparecchio acustico.. 🔗Leggi su Dday.it © Dday.it - Ecco Nuance, gli occhiali acustici di Luxottica. In vendita a 1100 euro

Altre fonti ne stanno dando notizia

Nuance Audio in Italia: gli occhiali smart che “sentono” come apparecchi acustici

Scrive tuttotech.net: Dopo oltre un anno dalla loro prima apparizione pubblica al CES di Las Vegas, i Nuance Audio, gli innovativi occhiali smart realizzati da EssilorLuxottica sbarcano ufficialmente anche in Italia. Si tr ...

Nuance Audio: in Italia gli occhiali che fanno (anche) sentire meglio

Lo riporta businesspeople.it: Occhiali e apparecchio acustico in un solo device: EssilorLuxottica porta in Italia i Nuance Audio. Ecco come funzionano.

Nuance Audio Glasses, gli occhiali che ascoltano per te

Scrive wired.it: EssilorLuxottica lancia in Italia un dispositivo medico di nuova generazione che integra correzione visiva e supporto acustico. Tecnologia invisibile, estetica curata ...

