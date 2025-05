Ecco la nuova maglia della Juventus per la stagione 2025 26 | sui social fa già discutere i tifosi | Foto

La Juventus ha svelato la nuova maglia per la stagione 2025/2026, suscitando il dibattito tra i tifosi sui social. Sulle dichiarazioni ufficiali si legge: “Tradizione in ogni striscia, orgoglio in ogni cucitura”. Realizzata da Adidas, la divisa presenta le iconiche strisce bianche e nere in una variante innovativa e accattivante.

La Juventus ha presentato la nuova prima maglia da gioco per la stagione 2025 2026. "Tradizione in ogni striscia, orgoglio in ogni cucitura", si legge sul sito ufficiale della società piemontese. La divisa realizzata da Adidas vede le classiche strisce bianche e nere, ma di diverse dimensioni. In più sono stati aggiunti degli inserti rosa che stanno facendo molto discutere sui social. "Il rosa gasa e non poco", scrive un tifoso. Ma ci sono opinioni opposte: "La maglia peggiore degli ultimi 20 anni". Insomma, come spesso capita i tifosi si dividono tra i fermi sostenitori della tradizione e quelli invece più aperti alla modernità.

