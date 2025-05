Ecco cosa farà il Parma Conte avvertito | l’annuncio

Il Napoli di Antonio Conte si prepara ad affrontare il Parma in un clima di tensione dopo il deludente pareggio contro il Genoa. Con solo un punto di vantaggio sull'Inter di Inzaghi, l'annuncio riguardante la partita promette di essere cruciale per il futuro della squadra. Tifosi e giocatori sono pronti a dare il massimo.

Per il Napoli di Conte è arrivato un importante annuncio in vista della gara contro il Parma. Il pareggio di domenica sera contro il Genoa, di fatto, ha deluso tanti tifosi del Napoli. Basta pensare che la squadra di Antonio Conte ha adesso solo un punto di vantaggio sull’Inter di Simone Inzaghi. Per questo motivo, quindi, la gara di domenica sera dello Stadio Tardini contro il Parma è vista dai sostenitori partenopei come un ostacolo durissimo da superare. Anche perché la squadra di Chivu ancora deve raggiungere la salvezza artimetica. Proprio sul team emiliano, tra l’altro, bisogna registrare u n annuncio molto importante. L’agente di Djuric: “Il Parma dovrà giocare sui nervi contro il Napoli”. Vittorio Sabbatini, agente di Milan Djuric, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni ai nostri microfoni ufficiali: “Sarà una partita difficile, specialmente per il Parma. 🔗Leggi su Spazionapoli.it