EA FC 25 Evoluzione Fortezza Difensiva Lista Giocatori Ed Obiettivi

In EA FC 25, l'evoluzione Fortezza Difensiva offre ai giocatori la possibilità di potenziare le proprie carte speciali. Completando specifici obiettivi nella modalità Ultimate Team, potrete sbloccare i requisiti necessari per migliorare le vostre strategie difensive. Accedete a UT entro le 19 per iniziare a trasformare la vostra squadra!

L’ evoluzione Fortezza Difensiva è disponibile in EA FC 25. Potete evolvere la carta speciale, del giocatore che soddisfa i requisiti, per la modalità Ultimate Team completando gli obiettivi presenti nell’area dedicata. I requisiti dell’evoluzione possono essere sbloccati accedendo ad UT entro le 19:00 di mercoledi 28 maggio. In calce alla notizia potete consultare la lista delle carte migliori che possono essere inserite nell’evoluzione Fortezza Difensiva. Completando l’evoluzione riceverete una carta con importanti boost sia alle statistiche che all’overall che potrebbe rinforzare la vostra squadra e che vi aiuterà a competere in modo più agevole sia nelle partite delle Division Rivals che nelle Finali della Champions Weekend League. In questo articolo potete prendere visione dell’evoluzione finale di una delle carte che possono essere evolute e di tutti i requisiti necessari per poterla ottenere. 🔗Leggi su Fifaultimateteam.it © Fifaultimateteam.it - EA FC 25 Evoluzione Fortezza Difensiva Lista Giocatori Ed Obiettivi

