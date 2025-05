È vero che Schlein sulla sanità “mente per fare propaganda” come dice Meloni?

Il dibattito sulla sanità pubblica in Italia si infiamma: Elly Schlein accusa il governo Meloni di smantellare il sistema sanitario, supportata da dati allarmanti. Tuttavia, la risposta della premier, che definisce le affermazioni di Schlein come mera propaganda, solleva interrogativi. È davvero così? Analizziamo le posizioni e le evidenze in gioco.

Durante il premier time alla Camera, Elly Schlein ha chiesto a Giorgia Meloni "perché state smantellando la sanità pubblica italiana?", citando una serie di dati. La presidente del Consiglio ha risposto: "È complesso confrontarsi con chi per fare propaganda è costretto a mentire". Ma è vero che la segretaria del Pd ha mentito? 🔗Leggi su Fanpage.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Europee - dopo 118 tappe Schlein alla volata finale: Sanità e lavoro - Pd tornato tra la gente

Si vota con tre preferenze, due donne e un uomo oppure due uomini e una donna. Politica - Elly Schlein si appresta a sfondare quota 120 tappe di una campagna elettorale oggettivamente 'muscolare', davvero casa per casa.