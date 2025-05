E se nell’access di Canale 5 andasse Uomini e Donne?

Il futuro di Striscia la Notizia nell’access prime time di Canale 5 solleva interrogativi e dibattiti. Con l'eventualità di un'alternanza con Uomini e Donne, i fan si chiedono che impatto avrà questa scelta sui palinsesti e sulle dinamiche di ascolto, facendo emergere reazioni imprevedibili nel panorama televisivo italiano.

C'è una questione destinata ad accendere le discussioni sui palinsesti della prossima stagione: il destino di Striscia la Notizia. Se sembra ormai certa l'alternanza con un altro titolo nell'access di Canale 5, a destare qualche perplessità è la reazione a catena che l'altro titolo scatenerebbe sul palinsesto dell'ammiraglia Mediaset. Se, infatti, ad alternarsi con Striscia la Notizia sembra destinata La Ruota della Fortuna, ciò impone, come vi ho già scritto, che il preserale trovi un altro timoniere (e un altro quiz?) per sostituire Gerry Scotti che potrebbe arrivare a presenziare tre slot consecutivi (preserale, access, prima serata) qualora La Ruota partisse già dalla stagione autunnale. Il problema ancor più grave, tuttavia, sta nei nomi dei provinati per la sostituzione: inadatti, a parere di chi vi scrive, per la conduzione di un quiz! Alcuni perchè palesemente votati all'intrattenimento, altri perchè troppo freschi per presidiare uno slot importante come il preserale senza nessuna certezza pregressa, altri per.

