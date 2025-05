E no ma lei… Eurovision 2025 | la cantante spagnola sale sul palco canta e subito dopo è bufera

Il 2025 segna l'inizio di un nuovo entusiasmante capitolo dell'Eurovision Song Contest, con la prima semifinale che si è svolta a Basilea. La cantante spagnola ha catturato l'attenzione sul palco, ma la sua performance ha scatenato una vera e propria bufera, generando dibattiti accesi tra i fan di tutta Europa. Prepariamoci a un'edizione indimenticabile!

L’Eurovision Song Contest 2025 ha preso ufficialmente il via ieri sera con la prima semifinale andata in onda in diretta da Basilea, accendendo l’entusiasmo dei fan sparsi in tutta Europa. L’appuntamento, attesissimo da milioni di spettatori, ha dato il via alle danze con un’esplosione di musica, colori e performance spettacolari. Oltre ai quindici paesi in gara per un posto nella finale del 17 maggio, sul palco si sono esibiti anche due membri delle Big Five: l’Italia e la Spagna, che come da tradizione accedono di diritto all’ultimo atto del concorso. A rappresentare l’Italia è stato Lucio Corsi, che ha portato per la prima volta sul palco dell’Eurovision il suo universo musicale surreale e poetico, ricevendo un’accoglienza calorosa da parte del pubblico internazionale. A seguire, è stata la volta di Melody, la popstar scelta dalla Spagna, che ha fatto scatenare la platea con il brano “Esa Diva”, una canzone energica e trascinante che ha subito messo in mostra il carisma e il talento dell’artista iberica. 🔗Leggi su Caffeinamagazine.it

