è morto rodolfo fiesoli il profeta della comunità degli orrori

È morto all'età di 82 anni Rodolfo Fiesoli, fondatore e figura controversa della comunità del Forteto, condannato per violenza sessuale. La sua vita è segnata da uno dei più gravi scandali di abusi e maltrattamenti in Italia, che ha compromesso la reputazione della comunità e suscitato indignazione nel paese.

È morto a 82 anni Rodolfo Fiesoli, fondatore e guru della comunità del Forteto di Vicchio del Mugello (Firenze), condannato in via definitiva a quasi 15 anni di carcere per violenza sessuale, al centro di uno dei più gravi scandali di abusi e maltrattamenti in Italia.

